JCDecaux affiche une croissance organique de 6,6% au 3e trimestre, au-dessus de ses attentes

Le logo de JCDecaux est visible lors du salon Viva Tech, dédié aux start-ups et aux technologies, à Paris, en France

JCDecaux a ‌fait état mercredi d'une croissance organique ​de son chiffre d'affaires de 6,6% au troisième trimestre, supérieure à ses prévisions, portée ​par la croissance à deux chiffres de ses ​activités numériques et par ⁠la progression de ses trois segments, ‌sur fond d'impact positif de la Coupe du Monde de la ​Fifa 2026.

Pour ‌le trimestre clos le 30 ⁠septembre, le groupe de mobilier publicitaire a réalisé un chiffre d'affaires de 1,01 ⁠milliard d'euros, ‌contre 926,1 millions d'euros un an ⁠plus tôt.

Ce résultat dépasse l'objectif ‌de croissance organique d'environ +5% que Jean-Charles ⁠Decaux, président du directoire et ⁠co-directeur général, avait ‌annoncé en juillet.

Le chiffre d'affaires digital ​a progressé de ‌15,3% en organique et représente désormais 45,4% du chiffre d'affaires ​du groupe, tandis que l'activité programmatique a bondi de 37,5%.

JCDecaux ⁠dit s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 6% au quatrième trimestre, malgré un environnement macroéconomique et géopolitique incertain.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)