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JC Decaux : renoue avec les 20E, bientôt le re-test des 20,4E ?
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 12:03

JC Decaux : ressort par le haut du corridor 18/19E (après 6 semaines de stagnation) et renoue avec les 20E.

Le potentiel de hausse n'est pas encore épuisé : bientôt le re-test des 20,4E de la mi-mars ?

Au-delà, JC Decaux visera le re-test du zénith des 21,6E de fin avril 2024, puis les 22,9E de fin février 2023.

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