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JC Decaux : pulvérise la résistance des 21,6 EUR, teste déjà les 22,6 EUR
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 17:14

JC Decaux s'envole au-delà du zénith des 21,6E de fin avril 2024 (via un "gap" d'évasion au-delà de 21,40 EUR) et revient tester les 22,6/22,9 EUR de fin février 2023.

Le titre, au plus haut depuis 3 ans et demi pourrait ne pas s'arrêter là et poursuivre en direction des 25,2/25,5E de mi-février 2022.

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