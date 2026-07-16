JC Decaux : pulvérise la résistance des 21,6 EUR, teste déjà les 22,6 EUR

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information fournie par Boursorama avec AFP•16.07.2026•18:36•
Le constructeur automobile chinois XPeng étudie la possibilité de produire des véhicules dans des usines allemandes sous-utilisées, alors que les grands groupes automobiles du pays cherchent des solutions pour faire face à leurs surcapacités, a indiqué jeudi son ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•16.07.2026•18:33•
La CRE de justifie notamment par l'augmentation du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a indiqué jeudi 16 juillet avoir proposé au gouvernement d'augmenter de 2,5% en moyenne les tarifs réglementés ...
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