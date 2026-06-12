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Jazz Pharma recule après l'échec de son médicament contre le cancer du poumon à atteindre son objectif de survie en phase avancée
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O reculent de 2% à 232,01 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que le Zepzelca n'a pas réussi à prolonger la survie des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules récidivant, une forme agressive de cancer du poumon qui se propage rapidement, dans le cadre d'une étude de phase avancée

** Elle précise que l'étude a comparé le Zepzelca seul et en association avec l'irinotécan (chimiothérapie) au traitement standard chez des patients dont le cancer était réapparu

** Le Zepzelca de la société, utilisé seul, a montré une survie médiane de 8.7 mois contre 10.7 mois pour les soins standard; le groupe sous traitement combiné a atteint 10.9 mois, selon la société

** Précise que les différences n'étaient pas statistiquement significatives; aucun nouveau problème de sécurité n'a été observé

** La société indique que ces résultats n'auront pas d'impact sur les prévisions pour 2026; elle discutera des données avec la FDA

** À la clôture d'hier, l'action LIXT affichait une hausse d'environ 39% depuis le début de l'année

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JAZZ PHARMACEUTI
236,1700 USD NASDAQ 0,00%
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