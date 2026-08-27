Jazz Pharma recule après avoir augmenté le montant de son émission d'obligations convertibles à 1,1 milliard de dollars

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27 août - ** L'action de Jazz Pharmaceuticals ( JAZZ.O ) a reculé de 0,6 % à 247,78 dollars en début de séance jeudi, après une levée de fonds supérieure aux prévisions ** La société biopharmaceutique, dont le siège social est situé à Dublin, en Irlande, a annoncé jeudi matin le prix d’une émission privée de 1,1 milliard de dollars d’obligations échangeables à 1,875 %, arrivant à échéance le 15 septembre 2032

** Le prix d'échange de 355,24 dollars est supérieur de 42,5 % au dernier cours de clôture de l'action ** Mercredi, l’action JAZZ a clôturé en baisse de plus de 4 % après que la société a lancé une émission d’un milliard de dollars destinée à financer ses besoins généraux; elle se concentre sur le développement de traitements contre l’épilepsie, le cancer et les troubles du sommeil

** La société va racheter pour environ 225 millions de dollars de ses propres actions auprès des acheteurs des obligations

** L'action affiche désormais une hausse de 46 % depuis le début de l'année et a doublé au cours des 12 derniers mois. Elle a atteint mardi un plus haut intrajournalier record à 266,38 dollars

** Sur 20 analystes, 19 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et 1 la note “conserver”; le cours cible médian s'établit à 300 dollars, contre 275 dollars il y a un mois, selon les données de LSEG