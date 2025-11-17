 Aller au contenu principal
Jazz Pharma bondit après que son médicament contre le cancer a atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 12:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O augmentent de 13,4 % à 160 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament, Ziihera, en combinaison avec la chimiothérapie, a atteint les principaux objectifs d'une étude de stade avancé pour le traitement d'un type de cancer de l'estomac

** Dans l'étude, Ziihera a montré des améliorations significatives et statistiquement significatives de la survie sans progression et de la survie globale chez les patients comparés à ceux qui reçoivent les soins standard en combinaison avec la chimiothérapie - JAZZ

** JAZZ partage les droits de la thérapie avec Zymeworks

ZYME.O , dont les actions sont également en hausse de 43,52% avant la mise sur le marché

** La société prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché à la FDA américaine pour cette indication au premier semestre 2026

** Ziihera est déjà approuvé aux États-Unis pour le traitement d'un type de cancer des voies biliaires

** Depuis la dernière clôture, JAZZ a augmenté de 14,6 % et ZYME de 26,5 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

