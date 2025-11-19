Schneider Electric signe $2,27 mds de contrats aux États-Unis

Le logo de Schneider Electric est photographié au salon Global Industrie à Villepinte près de Paris

Schneider Electric a annoncé mercredi la signature de deux accords d'approvisionnement distincts avec Switch et Digital Realty, pour des montants respectifs de 1,9 milliard et 373 millions de dollars (1,64 milliard et 322,16 millions d'euros), afin de répondre à la demande dans l'IA et les "data centers" aux Etats-Unis.

Ces deux extensions de partenariat avec des fournisseurs de centres de données américains ont été annoncées à l'occasion d'un sommet sur l'innovation organisé par Schneider Electric à Las Vegas, aux États-Unis.

L'accord en deux phases avec Switch comprend des modules d'alimentation préfabriqués et le premier déploiement des refroidisseurs Uniflair de Schneider Electric aux États-Unis, selon un communiqué du groupe français.

Schneider Electric a déclaré qu'il s'agit de son plus important contrat de services de refroidissement jamais signé.

L'accord avec Digital Realty prévoit quant à lui des alimentations sans coupure (UPS), des appareillages de commutation basse tension (LVS) et des skids préfabriqués.

