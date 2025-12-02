Jasper Therapeutics progresse grâce à un médicament contre l'asthme dont les premiers résultats sont prometteurs

2 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Jasper Therapeutics JSPR.O augmentent de 17 % à 2,02 $ dans les transactions de pré-marché

** La société déclare qu'une étude préliminaire de son médicament expérimental briquilimab a amélioré la fonction pulmonaire et réduit l'inflammation des voies respiratoires chez les patients souffrant d'asthme allergique

** L'étude préliminaire a recruté environ 17 patients au Canada; le médicament a été bien toléré et n'a posé aucun problème de sécurité grave - JSPR

** Le briquilimab cible les mastocytes, qui déclenchent les symptômes de l'asthme et les réactions allergiques - JSPR

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 92 % depuis le début de l'année