 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 117,69
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Jasper Therapeutics progresse grâce à un médicament contre l'asthme dont les premiers résultats sont prometteurs
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Jasper Therapeutics JSPR.O augmentent de 17 % à 2,02 $ dans les transactions de pré-marché

** La société déclare qu'une étude préliminaire de son médicament expérimental briquilimab a amélioré la fonction pulmonaire et réduit l'inflammation des voies respiratoires chez les patients souffrant d'asthme allergique

** L'étude préliminaire a recruté environ 17 patients au Canada; le médicament a été bien toléré et n'a posé aucun problème de sécurité grave - JSPR

** Le briquilimab cible les mastocytes, qui déclenchent les symptômes de l'asthme et les réactions allergiques - JSPR

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 92 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

JASPER THERAPEU
1,7200 USD NASDAQ -6,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank