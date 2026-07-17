Jasper Therapeutics en hausse ; la société annonce une fusion entièrement en actions avec Kira Pharma

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16 juillet - ** Le cours de l'action de la société de biotechnologie Jasper Therapeutics JSPR.O a bondi de 43 % pour atteindre 1,12 dollar lors des négociations après clôture ** JSPR annonce avoirfinalisél'acquisition de la société privée Kira Pharmaceuticals dans le cadre d'une opération entièrement en actions

** La société issue de la fusion se concentrera sur le développement de traitements destinés aux maladies d’origine immunitaire, notamment le principal candidat-médicament de Kira, le KP-104, destiné au traitement d’une maladie sanguine rare et de maladies rénales, le programme briquilimab de Jasper et le programme préclinique d’anticorps KP-701 de Kira

** Les actionnaires actuels de Jasper recevront un bon de révision (CVR) non transférable lié à des paiements potentiels d’un montant total de 30 millions de dollars si Jasper obtient et monétise un bon d’examen prioritaire pour le briquilimab d’ici le 31 décembre 2028 ** Kira a concédé sous licence deux de ses candidats-médicaments, le KP-301 et le KP-402, à Mirador Therapeutics pour un montant initial de 12 millions de dollars, auquel s'ajoutent des paiements d'étapes potentiels liés au développement et aux ventes, précise Jasper

** À la clôture d’hier, l’action JSPR affichait une baisse de 57 % depuis le début de l’année