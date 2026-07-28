Japon-Séisme de magnitude 7,1 dans la préfecture de Kumamoto, des victimes

(Actualisé avec précisions)

Un séisme de magnitude 7,1 a frappé mardi la préfecture japonaise de Kumamoto, dans le sud-ouest du pays, provoquant des coupures de courant dans des milliers de foyers, endommageant des routes et piégeant de nombreuses personnes, tandis que d'autres sont présumées mortes dans l'effondrement partiel d'un centre commercial.

S'exprimant devant la presse à son bureau de Tokyo, la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré que les autorités évaluaient encore l'ampleur complète des dégâts dans cette région déjà dévastée par un séisme meurtrier il y a dix ans.

"Nous avons déjà été informés que des personnes ont été blessées. Des coupures d'électricité et des incendies se sont produits dans certaines zones. Nous constatons également des dégâts sur les routes et les ponts ainsi que l'effondrement de bâtiments", a-t-elle dit.

"Je demande à chacun de prendre les mesures nécessaires pour se protéger, notamment en évacuant vers un lieu sûr."

Quelque 300.000 personnes ont reçu l'ordre de rejoindre des centres d'évacuation, a fait savoir l'agence de gestion des catastrophes. Sanae Takaichi a ajouté que 3.600 militaires seraient déployés pour participer aux opérations de secours alors que des répliques continuaient de secouer la région.

Un hôpital a signalé plus de 50 blessés, a rapporté la chaîne publique NHK. Plusieurs personnes se trouvant à bord d'un train à grande vitesse au moment du séisme ont également été blessées, selon les médias.

Plusieurs personnes étaient portées disparues après l'effondrement d'une cheminée dans une fabrique de Nippon Paper Industries 3836.T , rapporte la NHK.

Vingt à trente employés d'un centre commercial exploité par Aeon 8267.T , le plus important de la préfecture, secoué par une explosion après le tremblement de terre manquent à l'appel, selon la chaîne de télévision japonaise.

Les pompiers avaient déclaré auparavant que des personnes étaient prises au piège des décombres, la police parlant d'"un certain nombre" de personnes présumées mortes.

ALERTE AU TSUNAMI

Un porte-parole d'Aeon a précisé que les clients et employés avaient été évacués immédiatement après la première secousse et que la cause exacte de l'explosion demeurait inconnue.

Des images diffusées par NHK ont montré plusieurs autres bâtiments en feu ou partiellement effondrés, ainsi que d'importantes fissures sur des axes routiers majeurs, dont une autoroute surélevée. Les services ferroviaires ont été interrompus et les vols suspendus.

TSMC 2330.TW , le premier sous-traitant mondial de semi-conducteurs, a évacué par précaution les salariés de son usine dans la zone touchée, a déclaré un porte-parole du groupe. Sony 6758.T et Fujifilm 4901.T ont également évacué leur personnel de leurs sites dans la région, a rapporté le Nikkei.

Tokyo Electron 8035.T , autre fabricant de semi-conducteurs, a suspendu les opérations dans ses deux usines de Kumamoto jusqu'à mercredi, tandis que Honda 7267.T a mis à l'arrêt ses chaînes d'assemblage de motos.

L'épicentre du séisme se situait à environ 20 kilomètres au sud de Kumamoto, principale ville de l'île de Kyushu, qui compte environ 700.000 habitants. Une série de séismes survenus en 2016 avaient fait 275 morts et près de 2.800 blessés.

Les habitants des zones ayant subi les secousses les plus fortes doivent se préparer à de nouveaux séismes importants pendant environ une semaine et au risque de glissements de terrain, a averti un responsable de l'Agence météorologique japonaise.

Le Japon figure parmi les pays les plus exposés aux séismes dans le monde, avec des secousses enregistrées très fréquemment. Situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique, un arc de volcans et de fosses océaniques entourant en partie le bassin Pacifique, le pays représente environ 20% des séismes de magnitude 6,0 ou plus recensés dans le monde.

Une alerte au tsunami a été émise immédiatement après le tremblement de terre avant d'être levée par la suite. Kyushu Electric Power a fait savoir que 48.000 foyers étaient privés d'électricité après le séisme. La compagnie ferroviaire JR Kyushu a suspendu ses services, y compris les trains à grande vitesse Shinkansen.

(Anton Bridge; version française Nicolas Delame et Sophie Louet)