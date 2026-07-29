Japon-Le séisme à Kumamoto a fait au moins 13 morts, dit Takaichi

(Actualisé avec détails)

Les secours poursuivaient mercredi leurs efforts pour retrouver des survivants après un séisme de magnitude 7,1 qui a frappé le sud du Japon, faisant au moins 13 morts, privant d'électricité des milliers de foyers et endommageant les infrastructures routières de la région.

Près de la ville de Kumamoto, huit personnes ont été extraites des décombres d'un centre commercial partiellement effondré, ravagé par ce qui semble être une explosion survenue environ une heure après le séisme de mardi. Trois d'entre elles sont décédées.

L'exploitant du centre commercial, 8267.T , a déclaré que quatre employés du complexe de Kumamoto restaient portés disparus après le contrôle des quelque 2.700 membres du personnel. Les clients avaient été évacués immédiatement après la première secousse.

"A l'heure actuelle, il y a des gens qui attendent d'être secourus et c'est une course contre la montre. Nous allons mobiliser toutes les ressources disponibles sur le terrain pour sauver et secourir autant de personnes que possible", a dit la Première ministre Sanae Takaichi à des journalistes à Tokyo.

Les équipes de secours, la police et quelque 170 militaires concentraient leurs efforts sur les zones du bâtiment d'où provenaient des appels à l'aide. Plus de 4.500 soldats ont été déployés pour participer aux opérations de secours dans l'ensemble de la zone touchée.

Sept personnes sont également portées disparues après l'effondrement d'une cheminée dans une usine de 3836.T , tandis que quatre autres ont été grièvement blessées, a déclaré un responsable local.

Dans l'ensemble de la préfecture, déjà frappée par un séisme meurtrier il y a dix ans, environ 260.000 personnes ont reçu l'ordre de rejoindre des centres d'évacuation. La police a déclaré avoir reçu 386 appels d'urgence après la secousse, notamment pour des bâtiments effondrés et des demandes de sauvetage.

L'épicentre du séisme s'est situé à environ 20 kilomètres au sud de Kumamoto, principale ville du centre de Kyushu, qui compte près de 700.000 habitants.

À Yatsushiro, l'une des villes les plus durement touchées, de nombreuses habitations ont subi des dégâts de toiture et plusieurs bâtiments se sont effondrés. Les routes desservant cette ville côtière présentaient de nombreuses fissures et déformations, tandis que de nombreux commerces restaient fermés.

Une partie d'un pont s'est effondrée dans la rivière Kumagawa, attirant un flux continu d'habitants venus observer les dégâts.

Les autorités ont averti les habitants des secteurs les plus touchés de se préparer à d'éventuelles secousses importantes pendant environ une semaine et au risque de glissements de terrain.

Alors que plus de 36.000 foyers étaient toujours privés d'électricité mercredi, par des températures avoisinant les 34 degrés Celsius, les autorités ont également mis en garde contre les risques de coup de chaleur.

DES HÔPITAUX DÉBORDÉS

Un hôpital d'Uki, près de l'épicentre, a déclaré être incapable de fonctionner en raison d'une coupure de courant provoquée par le séisme.

"C'est devenu comme un hôpital de campagne", a déclaré à NHK le responsable administratif de l'établissement. Un autre hôpital de la ville a annoncé la suspension des admissions, expliquant ne plus être en mesure d'accueillir de nouveaux cas d'urgence après avoir pris en charge 86 blessés, dont trois grièvement atteints.

Plusieurs passagers se trouvant à bord de trains à grande vitesse au moment du séisme ont également été blessés, selon les exploitants ferroviaires, qui ont immédiatement interrompu l'ensemble du trafic après la secousse.

Le fondeur taïwanais TSMC 2330.TW , premier fabricant mondial de puces, a évacué par précaution les salariés de son usine locale après le séisme, avant de reprendre ses activités tard mardi.

Situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique, réseau de volcans et de fosses océaniques entourant en partie le bassin du Pacifique, le Japon concentre environ 20% des séismes de magnitude 6,0 ou plus recensés dans le monde.

Le séisme qui avait frappé Kumamoto il y a dix ans avait fait 275 morts et 2.739 blessés, selon le bilan officiel, tout en endommageant des milliers de bâtiments, dont les remparts du château de la ville, l'un des principaux sites touristiques de la région.

Le château figure également parmi plusieurs bâtiments historiques endommagés par les secousses de mardi, aux côtés de sanctuaires aux toitures en tuiles partiellement effondrées et d'une maison de thé datant du XVIIe siècle.

(Kaori Kaneko et Mariko Katsumura; version française Jean Terzian et Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)