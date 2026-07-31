Japon-La BoJ maintient ses taux, laisse entrevoir des hausses

(Actualisé tout du long avec précisions; photo à disposition)

La Banque du Japon (BoJ) a laissé vendredi ses taux d'intérêt inchangés, tout en soulignant sa détermination à resserrer sa politique monétaire pour lutter contre des risques inflationnistes accrus, après avoir porté en juin son taux directeur à un pic sans précédent en plus de 30 ans.

A l'issue de sa réunion de deux jours, la banque centrale a maintenu, comme attendu, l'objectif des taux d'intérêt à court terme à 1%.

La décision a été prise à la quasi-unanimité par le conseil des gouverneurs, avec 8 voix contre 1. Hajime Takata a été la voix dissidente, appelant à relever les taux à 1,25% pour répondre aux risques inflationnistes découlant de chocs externes sur la demande.

Dans un communiqué, la BoJ a déclaré qu'elle "continuera de relever les taux et d'ajuster son degré d'assouplissement monétaire en réponse aux évolutions de l'activité économique et des prix ainsi que des conditions financières".

Parmi les "facteurs" qu'elle va surveiller pour déterminer le calendrier et l'importance de futures hausses de taux, a ajouté la banque centrale, figurent la situation au Moyen-Orient, la hausse de la demande liée à l'intelligence artificielle (IA) et l'évolution des taux de change.

La BoJ avait déjà signalé en juin qu'elle était disposée à relever davantage les taux d'intérêt, déterminée à contrer les pressions inflationnistes causés par le choc énergétique.

Une enquête réalisée par Reuters avant le communiqué de la BoJ montre que la plupart des analystes s'attendent à ce que la banque centrale porte son taux directeur à 1,25% d'ici la fin de l'année.

(Leika Kihara et Makiko Yamazaki, avec la contribution de Satoshi Sugiyama et Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)