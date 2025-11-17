Japon-Contraction de l'économie au T3, une première en six trimestres

L'économie du Japon s'est contractée sur la période juillet-septembre, pour la première fois en six trimestres, montrent des données officielles publiées lundi, alors que les exportations ont été plombées par les nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis.

D'après les données gouvernementales, le produit intérieur brut (PIB) japonais s'est contracté de 1,8% au troisième trimestre, alors que le consensus ressortait à -2,5%.

En rythme trimestriel, l'économie japonaise a décliné de 0,4%. Les économistes anticipaient en moyenne une baisse de 0,6%.

Bien que cette contraction est moins importante qu'attendu, elle pourrait compliquer les plans de la Banque du Japon (BoJ), qui entendait continuer de relever ses taux d'intérêt.

Les analystes vont désormais scruter à quelle vitesse la quatrième économie mondiale va digérer les droits de douane américains et rebondir, alors qu'elle avait enregistré une croissance de 2,3% en lecture définitive au deuxième trimestre.

A l'époque, l'économie japonaise avait profité d'une accélération des exportations, avec un bond des livraisons vers les Etats-Unis pour devancer l'entrée en vigueur des droits de douane.

Washington et Tokyo ont formalisé en septembre un accord commercial bilatéral prévoyant des taxes douanières de 15% sur la quasi-totalité des produits japonais acheminés sur le territoire américain.

L'administration du président américain Donald Trump avait au préalable annoncé taxer les voitures japonaises à 27,5% et menacé de prélever des droits de douane de 25% sur la plupart des autres produits en provenance du Japon.

D'après les données du gouvernement japonais, la consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, a progressé au troisième trimestre de 0,1%.

Il s'agit d'une hausse conforme aux attentes mais également d'un ralentissement par rapport au trimestre précédent (+0,4%), suggérant que les prix élevés des produits alimentaires ont incité les foyers japonais à se montrer prudents dans leurs achats.

Le gouvernement de la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi planche sur un ensemble de mesures de stimulus destiné à protéger les ménages japonais contre la hausse du coût de la vie.

Des conseillers économiques de Sanae Takaichi avaient déclaré qu'une vraisemblable contraction du PIB au troisième trimestre justifiait de vastes mesures de soutien.

Selon des analystes, il est possible que les données publiées lundi incitent la BoJ à ralentir la hausse des taux d'intérêt.

(Makiko Yamazaki et Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)