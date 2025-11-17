IA: Google va investir 40 milliards de dollars au Texas

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Google a indiqué vendredi investir 40 milliards de dollars au Texas d'ici 2027 pour construire de nouvelles infrastructures d'informatique dématérialisée ("cloud") et d'intelligence artificielle (IA), dernière annonce d'une série d'investissements technologiques dans l'État américain attractif pour de tels projets.

Ces milliards serviront à financer de nouveaux centres de données dans le nord de l’État, a décrit Google dans un communiqué, et viendront renforcer "plus de 15 ans de présence au Texas".

"Notre dernier investissement au Texas vise non seulement à soutenir la main-d'œuvre et les infrastructures de l'État, mais aussi à garantir que les États-Unis conservent l'ossature technologique nécessaire pour rester à la pointe de l'IA au niveau mondial", a ajouté le géant américain de la tech.

Grâce à un accès à une électricité abondante et une réglementation favorable, le Texas est devenu attractif pour le développement de centres de données, très gourmands en énergie.

OpenAI, le créateur de ChatGPT, a pris l'un des engagements les plus ambitieux cette année, en prévoyant d'installer un nouveau centre de données à Abilene, au coeur du Texas, dans le cadre du gigantesque projet "Stargate" à 500 milliards de dollars, avec un consortium comprenant Softbank, Oracle, Microsoft ou encore, Nvidia.

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a aussi investi des milliards au Texas. Tesla et Oracle y ont transféré leur siège social.

Le sud-coréen Samsung doit, lui, y construire une usine de semi-conducteurs, pour 17 milliards de dollars.

Mais la demande énergétique de ces acteurs technologiques ravive les inquiétudes sur la stabilité du réseau électrique, en particulier au regard des tempêtes hivernales de 2021 qui ont provoqué des pannes généralisées.

Google a rappelé vendredi avoir créé un fonds doté de 30 millions de dollars, l'Energy Impact Fund, pour soutenir les initiatives énergétiques au Texas.

Et l'entreprise s'est engagée à ajouter de nouvelles capacités au réseau électrique texan, en prenant en charge les coûts liés à ses activités.