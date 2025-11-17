Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

TOTALENERGIES

TTEF.PA a annoncé lundi la signature d'un accord avec Energetický a průmyslový holding (EPH) pour l’acquisition de 50% d’une plateforme de production flexible d’électricité en Europe de l’Ouest, valorisée à 10,6 milliards d’euros. L'accord prévoit que EPH recevra l’équivalent de 5,1 milliards d’euros en actions TotalEnergies via l’émission de 95,4 millions d’actions.

* PLUXEE PLX.PA a abaissé lundi ses perspectives financières pour 2026, évoquant le nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil.

* DASSAULT AVIATION AM.PA , AIRBUS AIR.PA - La France et l'Allemagne discutent de l'hypothèse d'abandonner le développement conjoint d'un avion de chasse de nouvelle génération dans le cadre de leur grand projet de défense aérienne, lequel se focaliserait principalement sur un 'cloud militaire' européen, rapporte lundi le Financial Times, citant des représentants non-identifiés au fait de la question.

* AIRBUS AIR.PA semble en passe de se tailler la part du lion dans une importante commande de flydubai au salon aéronautique de Dubaï, ce qui permettrait à l'avionneur européen de briser l'hégémonie de son rival américain Boeing BA.N auprès de la compagnie à bas coût émiratie, ont déclaré dimanche des sources au fait du dossier.

* AMUNDI AMUN.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Société Générale SOGN.PA en vue du renouvellement pour cinq ans de leur partenariat dans les domaines de la distribution de solutions d’investissement et des services titres.

* L'ORÉAL OREP.PA a annoncé lundi avoir pris une participation minoritaire dans la marque chinoise de soins de la peau grand public Lan, marquant ainsi son deuxième investissement ces derniers mois en Chine, où les marques locales ont connu une croissance rapide.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a annoncé lundi le lancement d'un programme de rachat d'actions additionnel d'un milliard d'euros, à compter de mercredi au plus tôt.

* RENAULT GROUP RENA.PA a annoncé lundi la nomination avec effet immédiat de Josep Maria Recasens en tant que Chief Strategy, Product & Program Management Officer (SPPM).

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE tient lundi sa journée investisseurs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WQ0PZ

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)