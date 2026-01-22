Janux Therapeutics et Bristol Myers concluent un accord de 850 millions de dollars pour développer un médicament contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Janux Therapeutics JANX.O a déclaré jeudi qu'il a entamé une collaboration avec Bristol Myers Squibb

BMY.N pour développer un nouveau traitement contre le cancer, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 12 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

La thérapie est destinée à traiter les "tumeurs solides", c'est-à-dire les cancers qui forment des masses dans des organes tels que le poumon, le sein, le côlon ou le pancréas, a déclaré Janux, et elle ciblera un marqueur tumoral que l'on retrouve dans plusieurs types de cancers.

Janux pourrait recevoir jusqu'à 50 millions de dollars en paiements initiaux et en paiements d'étape à court terme dans le cadre de l'accord, et pourrait obtenir des paiements supplémentaires d'un montant total d'environ 800 millions de dollars en fonction des progrès réalisés en matière de développement, d'autorisations réglementaires et de ventes. L'entreprise percevrait également des redevances sur les ventes mondiales du produit si celui-ci est commercialisé.

"Cette collaboration marque une étape importante pour Janux", a déclaré David Campbell, directeur général de Janux, dans un communiqué, ajoutant que le partenariat associe la technologie de la société aux capacités de développement et de commercialisation de Bristol Myers.

Janux achèvera les essais précliniques et confiera les essais cliniques à Bristol. Bristol se chargera ensuite du développement et de la commercialisation mondiale du médicament, Janux restant activement impliqué jusqu'à la fin de l'étude préliminaire.