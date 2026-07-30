Janus Henderson renforce son ancrage en Australie

(Zonebourse.com) - Janus Henderson a conclu un partenariat stratégique avec Insignia Financial, l'un des principaux gestionnaires de patrimoine australiens, qui prévoit l'acquisition de trois sociétés de gestion d'actifs : Antares Fixed Income, Antares Equities et Fairview Equity Partners.

Les trois entités gèrent ensemble près de 33 milliards de dollars australiens d'actifs, répartis entre les obligations australiennes, les actions de grandes capitalisations et les petites capitalisations. Cette opération permet à Janus Henderson de renforcer sa présence sur le marché australien et d'élargir son offre de gestion locale. Leur clientèle est principalement institutionnelle, comprenant à la fois des mandats d'Insignia et d'autres investisseurs, ainsi qu'une gamme de stratégies destinée aux investisseurs particuliers.

Dans le détail, Antares Fixed Income rejoindra les équipes obligataires australiennes de Janus Henderson, créant l'une des plus importantes plateformes de gestion obligataire du pays. Antares Equities sera intégrée à la division Actions du groupe, tout en poursuivant la gestion des actions australiennes de grandes capitalisations pour une clientèle institutionnelle et de détail. Janus Henderson acquerra également la participation de 40% détenue par Insignia dans Fairview Equity Partners, qui conservera son indépendance en tant que spécialiste australien des petites capitalisations.

L'opération renforce par ailleurs le partenariat de long terme entre les deux groupes. Janus Henderson continuera de mettre à la disposition d'Insignia ses expertises d'investissement mondiales, tandis qu'Insignia bénéficiera de solutions d'investissement plus diversifiées et évolutives au service de ses conseillers et de leurs clients.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Janus Henderson visant à développer ses relations avec les grands investisseurs institutionnels, à renforcer ses positions sur des segments porteurs et à consolider son coeur de métier en Australie grâce à l'intégration d'équipes de gestion reconnues.

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