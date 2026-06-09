Janus Henderson rachète Rantum Capital pour renforcer sa présence en Allemagne

(Zonebourse.com) - Janus Henderson a annoncé avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Rantum Capital, un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les marchés privés basé à Francfort. Cette opération doit permettre au groupe de renforcer sa présence en Allemagne tout en accélérant son développement sur les marchés privés européens.

Créée en 2013, Rantum Capital est spécialisée dans les solutions de crédit privé et de capital-investissement destinées aux PME familiales et entrepreneuriales de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). La société a levé environ 1,2 milliard d'euros pour ses différentes stratégies d'investissement.

Cette acquisition offre à Janus Henderson un accès renforcé à l'un des marchés institutionnels les plus importants et les plus actifs d'Europe. Les relations de longue date entretenues par Rantum avec les investisseurs institutionnels, notamment les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les family offices, devraient également permettre au groupe d'élargir son empreinte dans l'ensemble de la région DACH.

Rantum est appelée à jouer un rôle majeur dans le développement de la plateforme paneuropéenne de crédit privé de Janus Henderson. Forte de plus de dix ans d'expérience et d'une équipe d'investissement reconnue, la société dispose d'un modèle de sourcing différencié et d'une expertise qui devraient soutenir l'expansion progressive de cette activité à travers l'Europe.

L'opération vient par ailleurs renforcer les capacités de Janus Henderson dans le capital-investissement, en complément de sa stratégie globale sur les marchés privés. Le savoir-faire de Rantum dans ce domaine pourrait notamment contribuer au lancement de nouvelles solutions d'investissement.

Parmi les atouts distinctifs de Rantum figure également son réseau de partenaires industriels, composé d'anciens dirigeants et administrateurs de grandes entreprises allemandes. Cette expertise sectorielle approfondie favorise l'identification d'opportunités d'investissement et renforce l'ancrage local de la société, un avantage dont Janus Henderson entend tirer parti pour poursuivre son développement en Allemagne et en Europe.

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