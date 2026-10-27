Janus Henderson et Centrifuge lancent un fonds tokénisé répliquant le Nasdaq-100

(Zonebourse.com) - Janus Henderson et Centrifuge ont annoncé, mardi 27 octobre, le lancement de JQQQ, présenté comme le premier fonds nativement tokénisé offrant une exposition à l'indice Nasdaq-100. Géré par Janus Henderson et reposant sur l'infrastructure blockchain de Centrifuge, ce fonds vise à répliquer les performances de l'indice américain tout en bénéficiant des possibilités offertes par la finance décentralisée.

Contrairement aux produits financiers simplement représentés sous forme de jetons numériques, JQQQ est directement émis et administré sur une blockchain publique. Cette architecture doit notamment faciliter sa distribution, son intégration dans des applications financières et l'utilisation potentielle de ses parts comme garanties dans des opérations de financement.

Le fonds est lancé exclusivement sur le réseau Stellar, dont l'écosystème d'actifs du monde réel tokénisés a dépassé 4 milliards de dollars en 2026. Cette initiative illustre l'intérêt croissant des gestionnaires d'actifs traditionnels pour la tokenisation et le développement de produits d'investissement directement accessibles sur les infrastructures blockchain.

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