Janus Henderson collecte 2 milliards de dollars au premier trimestre 2025

Janus Henderson a enregistré des souscriptions nettes de 2 milliards de dollars au premier trimestre, grâce à des flux venant de la clientèle intermédiaire et institutionnelle. En termes de classes d’actifs, la collecte s’est faite sur l’obligataire (3,3 milliards de dollars) et les gestions alternatives (600 millions). En revanche, les actions et la gestion multi-actifs ont subi des rachats.

La société de gestion anglo-américaine a vu ses encours augmenter de 6?% sur un an à 373 milliards de dollars au 31 mars 2925.

Le bénéfice opérationnel est ressorti à 153,6 millions de dollars, contre 197,5 millions au quatrième trimestre 2024 et 119,2 millions de dollars au premier trimestre 2024. Le bénéfice opérationnel ajusté s’est établi à 156,6 millions de dollars, contre 204,7 millions au trimestre précédent et 128,2 millions au premier trimestre 2024.

A noter que le conseil d’administration a annoncé une hausse de 3?% du dividende trimestriel à 0,40 dollar par action et accordé une autorisation pour un rachat d’actions à hauteur de 200 millions de dollars d’ici à avril 2026. « La nouvelle autorisation de rachat et l’augmentation de notre dividende reflètent notre excellent flux de trésorerie et notre engagement continu en faveur du rendement du capital. Notre bilan solide continue de nous fournir la flexibilité nécessaire pour restituer des liquidités aux actionnaires et pour réinvestir dans nos activités, tant sur le plan organique qu’inorganique », a commenté Ali Dibadj, directeur général de Janus Henderson.

