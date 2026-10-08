Jane Street, Virtu, Flow Traders, ABC Arbitrage : derrière le grand fourre-tout du trading haute fréquence

Tout le monde ou presque a déjà entendu parler du trading à haute fréquence, mais il est beaucoup plus difficile de savoir ce que font concrètement les entreprises qui l'utilisent et comment elles gagnent leur argent. Jane Street, Citadel, Virtu, Flow Traders ou ABC Arbitrage sont souvent regroupés sous la même étiquette, alors que leurs activités, leurs risques et leurs moteurs de revenus sont loin d'être identiques.

Le trading à haute fréquence, ou "HFT", n'a pourtant rien de nouveau puisque, dès les années 2000, l'électronisation des marchés a déclenché une course à la vitesse, aux connexions directes avec les Bourses et à la proximité physique des serveurs, avec un objectif assez simple : réduire au maximum la latence, c'est-à-dire le temps nécessaire pour recevoir une information, prendre une décision et envoyer un ordre sur le marché.

Mais le HFT s'est surtout fait connaître du grand public après le "flash crash" de 2010, lorsque le Dow Jones avait perdu près de 9% en quelques minutes avant de rebondir presque aussi rapidement, un épisode pour lequel le trading à haute fréquence avait rapidement été montré du doigt.

Le rapport publié quelques mois plus tard par la SEC et la CFTC avait toutefois indiqué que le mouvement avait été déclenché par un ordre massif de vente sur les contrats futures E-mini S&P 500, et que les traders à haute fréquence, après avoir initialement absorbé une partie des ventes, s'étaient rapidement retournés pour réduire leurs positions, contribuant à accélérer la baisse et à assécher la liquidité.

Cet incident a durablement associé le HFT à l'image d'algorithmes ultra-rapides capables d'amplifier les mouvements de marché, mais cette représentation ne dit finalement pas grand-chose de ce que font concrètement les entreprises qui utilisent aujourd'hui ces technologies. Le trading à haute fréquence n'est pas un métier en soi, mais plutôt un ensemble d'outils et d'infrastructures permettant de traiter de grandes quantités d'informations et d'intervenir très rapidement sur les marchés. Certains acteurs s'en servent pour fournir de la liquidité, d'autres pour exploiter des écarts de prix entre plusieurs instruments, tandis que d'autres encore déploient des stratégies quantitatives plus complexes.

Même technologie, mais des métiers différents

Certains acteurs connus, comme Jane Street, Citadel Securities, Virtu ou Flow Traders, utilisent le trading à haute fréquence dans leurs activités de market making. Leur métier consiste à afficher en permanence des prix auxquels ils sont disposés à acheter et à vendre un grand nombre d'actifs. Cette présence continue apporte de la liquidité aux marchés et contribue généralement à réduire l'écart entre le prix acheteur et le prix vendeur.

Leur modèle économique repose en partie sur cet écart, le "spread". En multipliant les transactions, le market maker cherche à en capter une fraction, mais l'activité n'est pas sans risque. Si les flux se concentrent trop fortement dans un seul sens, son portefeuille peut rapidement accumuler une position importante et devenir exposé aux mouvements du marché. Il doit donc ajuster en permanence les prix qu'il affiche, contrôler la taille de son inventaire et, lorsque nécessaire, couvrir son exposition sur un produit dérivé ou un instrument corrélé.

D'autres acteurs utilisent les mêmes capacités technologiques pour des stratégies d'arbitrage, comme Jump Trading ou, dans un registre différent, ABC Arbitrage. Cette fois-ci, l'objectif principal n'est plus de se rémunérer sur les spreads, mais d'identifier des incohérences temporaires entre plusieurs instruments qui devraient normalement évoluer de manière cohérente.

Par exemple, si le prix d'un ETF s'écarte trop de la valeur des actifs qui le composent, un arbitragiste peut acheter le moins cher, qu'il s'agisse de l'ETF ou de ses sous-jacents, et vendre simultanément le plus cher en attendant que l'écart se referme. Le même principe peut s'appliquer entre un contrat future et son sous-jacent, entre différentes places de cotation ou entre plusieurs produits dérivés. Toutes ces stratégies ne se jouent d'ailleurs pas à la microseconde et toutes ne relèvent donc pas strictement du HFT, même si elles reposent souvent sur les mêmes infrastructures technologiques.

Le point commun entre market makers et arbitragistes est toutefois qu'ils apprécient généralement les marchés actifs. Une hausse de la volatilité tend à élargir les spreads, à stimuler les volumes et à multiplier les dislocations entre les prix, augmentant mécaniquement le nombre d'opportunités potentielles.

Un terrain de jeu devenu beaucoup plus vaste

C'est précisément sur ce terrain que l'industrie a le plus évolué ces dernières années. Les ETF se sont multipliés, tout comme leurs versions à effet de levier. Les options à très courte maturité ont connu un essor spectaculaire depuis la période post-Covid, tandis que les obligations se négocient de plus en plus électroniquement. Les contrats à terme perpétuels ouvrent également de nouvelles possibilités, tout comme l'éventuelle extension des horaires de négociation des Bourses.

Autrement dit, plus le nombre de produits, de maturités et de plateformes augmente, plus les relations entre les prix se multiplient et plus les possibilités de market making ou d'arbitrage s'élargissent. Dans le même temps, la vitesse est progressivement devenue moins différenciante à mesure que les principaux acteurs se sont dotés d'infrastructures extrêmement performantes.

La compétition se joue donc de plus en plus sur la qualité des modèles, l'accès aux données, la gestion du risque et la capacité à déployer ces infrastructures sur un nombre croissant de marchés.