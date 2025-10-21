Jana détient une participation de 9 % dans Six Flags et envisage des changements au sein de l'exploitant du parc à thème

L'investisseur activiste Jana Partners détient une participation de 9 % dans Six Flags Entertainment et s'est associé à la star du football Travis Kelce pour inciter l'exploitant du parc à thème à améliorer son marketing et l'expérience de ses clients.

Scott Ostfeld, de Jana Partners, a révélé cette position lors du 13D Monitor Active Passive-Investment Summit qui s'est tenu à New York mardi. Vendredi, la société a déclaré qu'elle avait ajouté un cadre du fonds spéculatif activiste Sachem Head Capital Management à son conseil d'administration, à un moment où l'exploitant de parcs à thème est confronté à la pression de plusieurs investisseurs pour améliorer ses performances.