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Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, interrogé sur un éventuel lobbying auprès du gouvernement britannique sur les conseils d'Epstein, rapporte le Financial Times
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan

JPM.N , a reçu une lettre de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren lui demandant s'il avait exercé des pressions sur le gouvernement britannique pour s'opposer à une taxe sur les primes des banquiers, sur les conseils de Jeffrey Epstein, a rapporté lundi le Financial Times.

Cet article fait suite à la publication, plus tôt cette année, d’une série de documents par le ministère américain de la Justice, qui a accru la pression sur certains responsables politiques et dirigeants de haut rang concernant leurs liens avec le défunt délinquant sexuel condamné.

Le FT a indiqué avoir pris connaissance d’une lettre adressée à Dimon la semaine dernière, dans laquelle Warren, principale représentante démocrate au sein de la commission bancaire du Sénat, déclarait au dirigeant de la banque: « Il est essentiel que le Congrès et l’opinion publique américaine comprennent pleinement l’étendue des interactions que la banque et vous-même avez eues avec Epstein. »

Reuters n’a pas eu accès à la lettre mentionnée dans l’article du FT et il n’a pas été possible de joindre immédiatement Warren pour obtenir ses commentaires.

Plus tôt cette année, le FT avait révélé , en citant des e-mails rendus publics par le ministère américain de la Justice (DoJ), que Lord Peter Mandelson, alors secrétaire d’État britannique au Commerce, avait déclaré à Epstein en 2009 que Dimon devrait « menacer gentiment » Alistair Darling, le chancelier de l’époque, au sujet d’un projet de taxe sur les primes des banquiers.

JPMorgan a déclaré lundi à Reuters dans un communiqué que Dimon « ne l’avait jamais rencontré, ne lui avait jamais envoyé d’e-mail et n’avait pris part à aucune décision concernant son compte », réitérant ainsi la position qu’il avait exprimée lors de sa déposition de 2023 au sujet des relations de la banque avec Epstein.

« En ce qui concerne le "lobbying" au Royaume-Uni, Jamie exprime régulièrement son opinion sur les mauvaises politiques anti-croissance et a ses propres points de vue. À aucun moment il n’a sollicité ses conseils, ni directement ni indirectement », a déclaré la banque, faisant référence à Epstein.

Epstein avait été client de JPMorgan de 1998 jusqu’à ce que la banque mette fin à leur relation en 2013, plusieurs années après qu’il eut plaidé coupable à des chefs d’accusation liés à la prostitution. La plus grande banque américaine a accepté de verser environ 290 millions de dollars à pour régler un recours collectif intenté par les victimes d’Epstein en 2023.

« Toute association avec cet homme était une erreur et nous la regrettons, mais nous n’aurions pas continué à faire affaire avec lui si nous avions cru qu’il se livrait à des activités criminelles de manière continue », a déclaré JPMorgan dans son communiqué.

«Nous avons mis fin à notre relation client avec lui en 2013 — des années avant son arrestation fédérale pour trafic sexuel et des années après que le gouvernement ait obtenu des informations accablantes qu’il nous a cachées.»

Selon l’article du Financial Times, Warren a adressé des questions détaillées et demandé des documents à Dimon et à d’autres employés de JPMorgan concernant leurs communications avec Epstein et des responsables du gouvernement britannique.

«Ces e-mails qui refont surface et les informations qui s’y rapportent soulèvent de sérieuses questions quant à l’étendue des relations de la banque avec Epstein, et à votre connaissance de ces liens», peut-on lire dans la lettre citée par le FT.

La commission bancaire du Sénat américain n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cette lettre.

Affaire Epstein

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