Jamie Dimon de JPMorgan interrogé pour savoir s'il avait exercé des pressions sur le gouvernement britannique sur les conseils d'Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour des sources dans l'ensemble du texte) par Utkarsh Shetti

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan

JPM.N , a reçu une lettre de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren lui demandant s’il avait fait pression sur le gouvernement britannique pour s’opposer à une taxe sur les primes des banquiers, sur les conseils de Jeffrey Epstein, a déclaré lundi la commission bancaire du Sénat.

Cette nouvelle fait suite à la publication, plus tôt cette année, d’une série de documents par le ministère américain de la Justice, qui a accru la pression sur certains décideurs politiques et dirigeants de haut niveau concernant leurs liens avec le défunt délinquant sexuel condamné.

«Il est essentiel que le Congrès et l’opinion publique américaine comprennent pleinement l’étendue des interactions que la banque et vous-même avez eues avec Epstein», a déclaré Mme Warren, principale représentante démocrate au sein de la commission, dans la lettre adressée à M. Dimon.

C’est le Financial Times qui a été le premier à révéler cette information.

Plus tôt cette année, le FT avait révélé , en citant des e-mails rendus publics par le ministère américain de la Justice, qu’en 2009, Lord Peter Mandelson, alors secrétaire d’État britannique chargé des affaires économiques, avait déclaré à Epstein que Dimon devrait « menacer gentiment » Alistair Darling, le chancelier de l’époque, au sujet d’un projet de taxe sur les primes des banquiers.

JPMorgan a déclaré lundi à Reuters dans un communiqué que Jamie Dimon « ne l’avait jamais rencontré, ne lui avait jamais envoyé d’e-mail et n’avait pris part à aucune décision concernant son compte », réitérant ainsi la position exprimée lors de sa déposition de 2023 au sujet des relations de la banque avec Epstein.

« En ce qui concerne le “lobbying” au Royaume-Uni, Jamie exprime régulièrement son opinion sur les mauvaises politiques anti-croissance et a ses propres points de vue. À aucun moment il n’a sollicité ses conseils, ni directement ni indirectement », a déclaré la banque, faisant référence à Epstein.

Epstein avait été client de JPMorgan de 1998 jusqu’à ce que la banque mette fin à leur relation en 2013, plusieurs années après qu’il eut plaidé coupable à des chefs d’accusation liés à la prostitution. La plus grande banque américaine a accepté de verser environ 290 millions de dollars pour régler un recours collectif intenté par les victimes d’Epstein en 2023.

« Toute association avec cet homme était une erreur et nous la regrettons, mais nous n’aurions pas continué à faire affaire avec lui si nous avions cru qu’il se livrait à des crimes de manière continue », a déclaré JPMorgan dans son communiqué.

«Nous avons mis fin à notre relation client avec lui en 2013 — des années avant son arrestation fédérale pour trafic sexuel et des années après que le gouvernement a obtenu des informations accablantes qu’il nous a cachées.»

Warren a adressé des questions détaillées et demandé des documents à Dimon et à d’autres employés de JPMorgan concernant leurs communications avec Epstein et des responsables du gouvernement britannique .

« Ces e-mails qui refont surface et les informations qui s’y rapportent soulèvent de sérieuses questions quant à l’étendue des relations de la banque avec Epstein, et à votre connaissance de ces liens »,indique la lettre.