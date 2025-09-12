 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jamf progresse après le rapport de Reuters sur l'exploration d'une vente
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 20:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de gestion d'appareils Jamf Holding JAMF.O augmentent de 5 % à 11,08 $ ** JAMF, soutenu par Vista Equity, explore la possibilité d'une vente alors que la faiblesse de son cours boursier en fait un candidat de choix pour d'autres sociétés, rapporte Reuters

** JAMF travaille avec des banquiers de Citigroup sur la vente

** Vista Equity, qui détient 34 % des actions de JAMF, devrait céder sa position dans le cadre de la vente

** Citi et Vista se sont refusés à tout commentaire, tandis que JAMF n'a pas répondu à la demande

** JAMF a chuté de 25 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

