Tentative de putsch au Bénin: une trentaine de personnes écrouées

Des partisans du président du Bénin Patrice Talon tiennent une banderole durant un rassemblement de soutien au chef de l'Etat le 10 décembre 2025 à Cotonou ( AFP / Yanick Folly )

Une trentaine de personnes, majoritairement des militaires, ont été écrouées mardi au Bénin, après avoir été arrêtées en lien avec la tentative de coup d'Etat déjouée début décembre, tandis que plusieurs mutins sont toujours en fuite.

Le 7 décembre, des militaires affirmaient à la télévision nationale avoir destitué le président Patrice Talon. Le putsch a finalement été déjoué le même jour, par l'armée béninoise qui a ensuite reçu l'appui du Nigeria voisin et de la France.

Plusieurs personnes sont mortes et des mutins, dont leur leader, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, sont toujours en fuite.

Une trentaine de personnes ont été présentées lundi au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) à Cotonou, puis ont été placées sous mandat de dépôt mardi à l'issue de leur audition, ont indiqué des sources judiciaires.

Elles sont poursuivies pour "trahison", "assassinat" et "attentat à la sûreté de l'État", indiquent les mêmes sources.

Le président du Bénin Patrice Talon, encadré par la garde d'honneur, attend l'arrivée de son homologue français Emmanuel Macron au palais présidentiel de Cotonou le 27 juillet 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )

Un fort déploiement sécuritaire était visible lundi et mardi aux abords du tribunal, a constaté l'AFP.

Vendredi, le Bénin a également émis un mandat d'arrêt international contre l'influenceur panafricaniste et anti-occidental Kemi Seba pour son soutien à la tentative de putsch.

Hors du Bénin, il est poursuivi pour "apologie de crimes contre la sûreté de l'Etat et incitation à la rebellion".

"Nous irons au bout de ce combat", avait-il réagi sur ses réseaux.

- Interpellations d'opposants -

Par ailleurs, plusieurs personnalités de l'opposition ont été interpellées ces derniers jours.

Chabi Yayi, fils de l'ancien président et désormais opposant Thomas Boni Yayi, avait été interpellé dimanche à son domicile, qui avait été perquisitionné, selon l’un de ses collaborateurs.

Un partisan du président du Bénin Patrice Talon montre une pancarte durant un rassemblement de soutien au chef de l'Etat le 10 décembre 2025 à Cotonou ( AFP / Yanick Folly )

Il est membre du parti d'opposition présidé par son père, Les Démocrates.

Chabi Yayi a été remis en liberté lundi après son audition par la police judiciaire, mais reste poursuivi lui aussi en lien avec la tentative de coup d'Etat, pour des motifs inconnus.

Sa garde à vue a été levée et il est libre de ses mouvements, ont précisé à l’AFP plusieurs de ses proches joints par téléphone mardi.

Mais il est attendu de nouveau dans les locaux de la police judiciaire jeudi, selon des sources judiciaires.

L'ancien ministre béninois de la Défense et importante figure politique de l'opposition, Candide Azannaï, a lui été interpellé vendredi.

On ignore si son arrestation est liée à la tentative de coup d’État. Il avait condamné la tentative de putsch mais dénonçait également une "instrumentalisation" des événements "à des fins de confiscation du pouvoir".

Si Patrice Talon est salué pour le développement économique du Bénin, il est aussi régulièrement accusé par ses détracteurs d'avoir opéré un virage autoritaire dans un pays autrefois salué pour le dynamisme de sa démocratie.

La Cour d’appel de Cotonou a confirmé lundi la condamnation à deux ans de prison de Steve Amoussou, cyberactiviste accusé de tenir un compte très critique du pouvoir.

Patrice Talon va passer la main en avril, lors de l'élection présidentielle, car il arrive au terme de ses deux mandats, le maximum autorisé par la Constitution.

Son dauphin, le ministre des Finances Romuald Wadagni a une voie royale pour lui succéder, le principal parti d'opposition étant exclu du scrutin, faute d'un nombre de parrainages suffisant.