Jamf, l'entreprise de logiciels de gestion de périphériques soutenue par Vista, étudie la possibilité d'une vente, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

Le fournisseur de logiciels de gestion d'appareils Jamf JAMF.O étudie la possibilité d'une vente, car la faiblesse du prix de son action en fait un candidat de choix pour d'autres entreprises, selon des personnes familières avec le sujet. Jamf, qui est soutenue par Vista Equity et a une capitalisation boursière d'environ 1,4 milliard de dollars, travaille avec des banquiers d'affaires de Citigroup C.N sur la vente, ont déclaré les personnes, qui ont requis l'anonymat en parlant des délibérations sur les transactions privées. La société a reçu des offres de la part de prétendants potentiels au cours des derniers mois, ont-elles ajouté. Vista Equity, qui détient 34 % des actions de la société, devrait se retirer de la société dans le cadre de la vente de Jamf, ont déclaré les personnes.

Vista et Citi ont refusé de commenter, tandis que Jamf n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Jamf, dont le siège est à Minneapolis, fournit des solutions de gestion et de sécurité des appareils aux entreprises, permettant à leurs équipes informatiques de se connecter à distance et de gérer à grande échelle les appareils Apple tels que les MacBooks, les iPads et les iPhones.

Bien que l'action de Jamf soit en hausse depuis le début du mois d'août, elle a perdu plus de 40 % au cours de l'année écoulée et environ 59 % jusqu'à la clôture de jeudi depuis son introduction en bourse à 26 dollars par action en 2020, l'entreprise ayant du mal à trouver le chemin de la rentabilité.

La perte de Jamf au deuxième trimestre s'est creusée pour atteindre 20,9 millions de dollars, contre 19,3 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière. Néanmoins, les bénéfices du deuxième trimestre ont été supérieurs aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires de la société a atteint 175,5 millions de dollars, soit une hausse d'environ 15 % en glissement annuel, et la société a revu à la hausse ses prévisions pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'année.

Vista Equity a acquis une participation majoritaire dans Jamf en 2017. Outre la sortie d'une partie de sa position dans Jamf lors de son introduction en bourse, Vista a réalisé trois ventes d'actions secondaires et une vente de bloc privée, générant près de 1,3 milliard de dollars de produit brut, selon les dépôts publics.