 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 220,20
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Jamf Holding bondit suite à un accord de privatisation de 2,2 milliards de dollars avec Francisco Partners
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de gestion d'appareils Jamf Holding JAMF.O bondissent de 15,3 % à 12,85 $ avant le marché

** JAMF annonce que Francisco Partners va acquérir toutes les actions en circulation de la société dans le cadre d'une opération de rachat pour un montant d'environ 2,2 milliards de dollars

** Reuters a d'abord rapporté mardi que Francisco Partners est proche d'un accord pour acheter la société, citant des personnes familières avec le sujet

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu 20,6 % depuis le début de l'année

Privatisation

Valeurs associées

JAMF HOLDING
11,1500 USD NASDAQ +3,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank