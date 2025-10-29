Jamf Holding bondit suite à un accord de privatisation de 2,2 milliards de dollars avec Francisco Partners

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de gestion d'appareils Jamf Holding JAMF.O bondissent de 15,3 % à 12,85 $ avant le marché

** JAMF annonce que Francisco Partners va acquérir toutes les actions en circulation de la société dans le cadre d'une opération de rachat pour un montant d'environ 2,2 milliards de dollars

** Reuters a d'abord rapporté mardi que Francisco Partners est proche d'un accord pour acheter la société, citant des personnes familières avec le sujet

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu 20,6 % depuis le début de l'année