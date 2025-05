Jamendo et Bridger signent un accord stratégique pour renforcer la gestion des droits musicaux

Jamendo, l'une des principales plateformes musicales mondiales, et Bridger, société de gestion des droits musicaux de nouvelle génération, ont le plaisir d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique.



Dans le cadre de cet accord, Bridger assurera la collecte des droits mécaniques et d’exécution publique pour les œuvres publiées dans le catalogue Jamendo Licensing — ce qui entraînera une augmentation significative du nombre d’œuvres actives dans le catalogue de Bridger. Ce partenariat vise à permettre une collecte de droits plus complète, transparente et efficace au bénéfice de milliers d’artistes indépendants à travers le monde.