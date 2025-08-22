Plainte du préfet Nuñez après des propos anti-police d'un député LFI

Le préfet de police de Paris, le 10 juin 2025 à Paris ( AFP / Hugo MATHY )

Le préfet de police de Paris a déposé plainte à son tour contre un député LFI, en l'occurrence l'élu de Seine-Saint-Denis Aly Diouara, qui avait affirmé que "la police tue", a-t-il annoncé vendredi sur son compte X.

"Ces propos sont inadmissibles et inqualifiables. Ils offensent les femmes et les hommes engagés au quotidien pour la sécurité et la protection de tous", a ainsi posté Laurent Nuñez sur son compte X, citant une publication d'Aly Diouara.

"Le temps des colonies est terminé", a rétorqué ce dernier. "Hâte de confronter mon propos devant la justice de notre pays. Si vous pensiez intimider quelqu'un avec votre plainte, vous vous trompez honteusement".

La veille, le député La France Insoumise de la 5e circonscription du 93 avait ainsi assuré que "oui, LA POLICE TUE!"

"Et elle tue souvent les mêmes. Par choix, par racisme et par nostalgie coloniale. Les chiffres sont là, les rapports aussi et la police française a été condamnée pour ses crimes", avait-il posté.

Mercredi, le préfet du Val-d'Oise Philippe Court avait déjà déposé plainte contre un autre député LFI, Aurélien Taché, pour des propos similaires, lui sommant de retirer son message.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait participé à la polémique sur le réseau social X en évoquant "les attaques irresponsables de certains élus aveuglés par la haine anti-flics".