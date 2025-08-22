 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Victimes du "totalitarisme communiste" : à Saint-Raphaël, une stèle commémorative provoque la colère du Parti communiste
information fournie par Boursorama avec Media Services 22/08/2025 à 14:50

"Il faut mettre fin à un mensonge savamment entretenu depuis des décennies sur la réalité du totalitarisme communiste", a estimé le maire LR de la commune varoise.

( AFP / NICOLAS TUCAT )

( AFP / NICOLAS TUCAT )

"Scandale", "amalgame"... Les responsables du Parti communiste français (PCF) dans le Var ont fustigé vendredi 22 août une stèle dédiée aux victimes du "totalitarisme communiste" que le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, doit inaugurer samedi.

La cérémonie doit avoir lieu à 18h sur un espace situé près du rivage où se trouvent déjà deux autres stèles, l'une dédiée aux martyrs de la Résistance et l'autre aux Juifs de France. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée européenne du souvenir du 23 août commémorant "les victimes de tous les régimes totalitaires et autoritaires", une date qui coïncide avec la signature du pacte germano-soviétique en 1939.

"Il faut mettre fin à un mensonge savamment entretenu depuis des décennies sur la réalité du totalitarisme communiste. C'est l'idéologie en elle-même qui porte les germes du totalitarisme , c'est ça qui fait que partout où elle a été déployée elle a conduit aux pires dictatures, et bien longtemps après Staline, parce que dès que l'Etat se substitue à l'individu, il ne peut fonctionner qu'avec un appareil répressif", explique à l' AFP Frédéric Masquelier.

"Les héros ne doivent pas cacher les bourreaux"

"Le parti communiste met souvent en avant les résistants ou les héros de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est une réalité, mais ça ne doit pas cacher l'idéologie, les héros ne doivent pas cacher les bourreaux", estime-t-il.

Secrétaire départemental du PCF dans le Var, Pierre Daspre se dit "scandalisé" et fustige un "amalgame". "Pourquoi le maire de Saint-Raphaël s'en prend-il tout à coup aux communistes ? Il sait très bien qu'on a dénoncé depuis longtemps les crimes de Staline", dit-il, dénonçant une "petite opération politicienne" à quelques mois des municipales, dans un département très marqué à droite et où le RN a remporté sept circonscriptions sur huit aux dernières législatives, dont celle dans laquelle se trouve Saint-Raphaël.

Pour marquer son opposition, le PCF, soutenu par d'autres mouvements de gauche ainsi que la CGT, Attac et la LDH, a prévu de manifester devant la mairie au moment de la cérémonie.

Le PCF varois a également écrit au préfet pour lui demander d'empêcher la délibération prévue samedi matin en conseil municipal actant la pose de cette stèle. Le représentant de l'État a répondu ne pas pouvoir "interdire a priori un projet de délibération qui n'a pas encore été voté, le contrôle de légalité s'exerçant a posteriori", mais rester "attentif aux risques d'ordre public associés" .

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Palestiniens attendent une distribution de repas à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 21 août 2025 ( AFP / - )
    L'ONU déclare la famine à Gaza, Israël menace de raser le territoire
    information fournie par AFP 22.08.2025 15:29 

    L'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza, qu'Israël menace de destruction totale si le Hamas n'accepte pas la paix à ses conditions. Le gouvernement israélien a immédiatement rejeté le rapport onusien, bâti selon lui sur des "mensonges" et "fabriqué ... Lire la suite

  • Le préfet de police de Paris, le 10 juin 2025 à Paris ( AFP / Hugo MATHY )
    Plainte du préfet Nuñez après des propos anti-police d'un député LFI
    information fournie par AFP 22.08.2025 14:28 

    Le préfet de police de Paris a déposé plainte à son tour contre un député LFI, en l'occurrence l'élu de Seine-Saint-Denis Aly Diouara, qui avait affirmé que "la police tue", a-t-il annoncé vendredi sur son compte X. "Ces propos sont inadmissibles et inqualifiables. ... Lire la suite

  • Des chiens errants dans une rue de New Delhi, le 12 août 2025 en Inde ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    L'Inde revient sur sa décision de débarrasser Delhi des chiens errants
    information fournie par AFP 22.08.2025 14:21 

    La Cour suprême de l'Inde a fait marche arrière vendredi après avoir ordonné le placement des dizaines de milliers de chiens errants de la capitale, une mesure très difficile à mettre en oeuvre. Cette juridiction avait ordonné aux autorités d'ouvrir des refuges ... Lire la suite

  • Un yacht dans la marina de Dubaï, le 6 août 2025 aux Emirats arabes unis ( AFP / Giuseppe CACACE )
    Zéro impôt et luxe à gogo: Dubaï aimante les millionnaires
    information fournie par AFP 22.08.2025 14:05 

    Dubaï séduit un nombre croissant de millionnaires, attirés par l'environnement favorable aux affaires de l'émirat du Golfe, l'absence d'impôt sur le revenu, et la possibilité d'y mener un train de vie aussi fastueux que décomplexé. De longue date, les Emirats arabes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank