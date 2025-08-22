Victimes du "totalitarisme communiste" : à Saint-Raphaël, une stèle commémorative provoque la colère du Parti communiste

"Il faut mettre fin à un mensonge savamment entretenu depuis des décennies sur la réalité du totalitarisme communiste", a estimé le maire LR de la commune varoise.

( AFP / NICOLAS TUCAT )

"Scandale", "amalgame"... Les responsables du Parti communiste français (PCF) dans le Var ont fustigé vendredi 22 août une stèle dédiée aux victimes du "totalitarisme communiste" que le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, doit inaugurer samedi.

La cérémonie doit avoir lieu à 18h sur un espace situé près du rivage où se trouvent déjà deux autres stèles, l'une dédiée aux martyrs de la Résistance et l'autre aux Juifs de France. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée européenne du souvenir du 23 août commémorant "les victimes de tous les régimes totalitaires et autoritaires", une date qui coïncide avec la signature du pacte germano-soviétique en 1939.

"Il faut mettre fin à un mensonge savamment entretenu depuis des décennies sur la réalité du totalitarisme communiste. C'est l'idéologie en elle-même qui porte les germes du totalitarisme , c'est ça qui fait que partout où elle a été déployée elle a conduit aux pires dictatures, et bien longtemps après Staline, parce que dès que l'Etat se substitue à l'individu, il ne peut fonctionner qu'avec un appareil répressif", explique à l' AFP Frédéric Masquelier.

"Les héros ne doivent pas cacher les bourreaux"

"Le parti communiste met souvent en avant les résistants ou les héros de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est une réalité, mais ça ne doit pas cacher l'idéologie, les héros ne doivent pas cacher les bourreaux", estime-t-il.

Secrétaire départemental du PCF dans le Var, Pierre Daspre se dit "scandalisé" et fustige un "amalgame". "Pourquoi le maire de Saint-Raphaël s'en prend-il tout à coup aux communistes ? Il sait très bien qu'on a dénoncé depuis longtemps les crimes de Staline", dit-il, dénonçant une "petite opération politicienne" à quelques mois des municipales, dans un département très marqué à droite et où le RN a remporté sept circonscriptions sur huit aux dernières législatives, dont celle dans laquelle se trouve Saint-Raphaël.

Pour marquer son opposition, le PCF, soutenu par d'autres mouvements de gauche ainsi que la CGT, Attac et la LDH, a prévu de manifester devant la mairie au moment de la cérémonie.

Le PCF varois a également écrit au préfet pour lui demander d'empêcher la délibération prévue samedi matin en conseil municipal actant la pose de cette stèle. Le représentant de l'État a répondu ne pas pouvoir "interdire a priori un projet de délibération qui n'a pas encore été voté, le contrôle de légalité s'exerçant a posteriori", mais rester "attentif aux risques d'ordre public associés" .