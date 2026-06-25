Jamco, fabricant d'équipements pour cabines d'avion, étend ses activités en Inde afin d'augmenter sa capacité de production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Haripriya Suresh

Le fournisseur d’aménagements intérieurs d’avions Jamco Interiors prévoit de multiplier par deux et demi ses capacités d’ingénierie, de fabrication et de chaîne d’approvisionnement au cours des cinq prochaines années, ses activités en Inde jouant un rôle crucial dans cette stratégie, a déclaré sa directrice générale à Reuters.

L’entreprise, qui fabrique des équipements de cabine haut de gamme pour les avions gros-porteurs de Boeing BA.N et d’Airbus

AIR.PA , mise sur l’augmentation de la production aéronautique et sur un marché de la modernisation en plein essor, stimulé par les retards de livraison.

Les projets d’expansion de Jamco, rachetée par Bain Capital l’année dernière, prévoient un investissement de 150 millions de dollars en Inde et la multiplication par six de ses effectifs dans le pays, pour atteindre 600 personnes d’ici 2031, a déclaré la directrice générale Kate Schaefer.

Basée à Tokyo, Jamco, qui a ouvert un centre d’ingénierie à Bengaluru, envisage l’Inde comme un pôle de conception à part entière plutôt que comme une simple base d’ingénierie à bas coût.

« Pourquoi ne pourrions-nous pas disposer d’une capacité de conception complète en Inde? De la proposition initiale jusqu’à la livraison, car les talents sont là. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire », a déclaré Mme Schaefer.

Jamco, fournisseur exclusif des toilettes du Boeing 787, transfère l’intégralité des responsabilités de conception de ses cuisines et toilettes du 787 à sa filiale indienne.

L’entreprise cherche également à diversifier sa base d’approvisionnement au-delà du Japon, où de nombreux fournisseurs existants sont sous pression, et évalue actuellement des fournisseurs indiens, en privilégiant la fiabilité et la régularité de l’approvisionnement plutôt que les coûts nominaux.

Les chaînes d’approvisionnement aérospatiales restent sous pression à l’échelle mondiale, en particulier pour les composants haut de gamme destinés à la cabine.

Mme Schaefer a souligné que les sièges de classe affaires constituaient un goulot d’étranglement majeur, la demande dépassant largement l’offre, alors que Jamco fait son retour sur ce segment . L’entreprise a cessé d’accepter des commandes de sièges de classe affaires en 2023 afin de répondre à la forte demande pour d’autres produits.

« Les deux principaux acteurs du marché des sièges de classe affaires affichent désormais complet jusqu’au début des années 2030. Si une compagnie aérienne a besoin de sièges dans deux ans, elle n’aura personne vers qui se tourner », a déclaré Mme Schaefer.

Cette pénurie, combinée aux retards de production chez les avionneurs, alimente une forte augmentation des travaux de modernisation, les compagnies aériennes prolongeant l’utilisation de leurs anciens appareils. Une partie importante de l’équipe d’ingénierie de conception de Jamco chargée de répondre à cette demande sera également basée en Inde, a précisé Mme Schaefer.