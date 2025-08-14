Jacopo Venturini quitte la direction générale de Valentino, rapporte WWD

Le logo de la maison de couture Valentino

Le directeur général de Valentino Jacopo Venturini a quitté la maison de luxe italienne pour raisons personnelles, a rapporté jeudi la revue américaine de mode Women's Wear Daily (WWD).

Valentino et Jacopo Venturini, qui a "décidé de faire une pause pour raisons personnelles", sont parvenus à un accord mutuel pour mettre fin au contrat du dirigeant ainsi qu'à ses fonctions au sein du conseil d'administration, a rapporté WWD, citant la maison de mode.

Des porte-paroles de Valentino n'ont pas répondu aux sollicitations de Reuters dans l'immédiat.

Valentino avait déclaré en juin que Jacopo Venturini était en congé maladie, après que des médias ont rapporté son départ imminent de l'entreprise, qui a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice l'année dernière.

Le directeur artistique, Alessandro Michele, qui a rejoint Valentino en mars dernier en provenance de Gucci, reste en poste, a indiqué WWD, citant des sources.

Valentino, fondé à Rome en 1960 par Valentino Garavani et Giancarlo Giammetti, est détenu en partie par le groupe de luxe français Kering, qui a acquis une participation de 30% dans la marque au fonds qatari Mayhoola pour 1,7 milliard d'euros en 2023, avec l'engagement d'acheter la totalité d'ici 2028.

Mayhoola a démenti, le mois dernier, un article de presse selon lequel les deux actionnaires envisageraient de vendre Valentino. Kering s'était refusé à tout commentaire.

