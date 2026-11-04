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Jack Henry en hausse après une progression de ses bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 17:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** L'action du fournisseur de technologies bancaires Jack Henry & Associates JKHY.O progresse de 9,9% à 177,7 dollars

** Après la clôture des marchés mardi, la société a annoncé un bénéfice de 2,28 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,97 dollar par action un an plus tôt

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires ajusté compris entre 2,67 et 2,69 milliards de dollars

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 701,5 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 8,8% par rapport aux 644,7 millions de dollars enregistrés un an plus tôt

** Sur 21 analystes, 15 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, cinq la note “conserver” et un la note “vendre”; leur objectif de cours médian est de 194 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 2,3% depuis le début de l'année

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JACK HENRY & ASS
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