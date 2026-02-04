Jack Henry en hausse après l'annonce d'un bénéfice plus élevé au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 février - ** Les actions du fournisseur de technologie bancaire Jack Henry JKHY.O augmentent de 3,44% à 171,88 dollars dans les échanges de l'après-midi
** La société a affiché mardi un bénéfice de 124,7 millions de dollars, soit 1,72 $ par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 97,8 millions de dollars, soit 1,34 $ par action, un an plus tôt
** Jack Henry a conclu 22 contrats de base compétitifs au cours du trimestre et a maintenu un pipeline solide dans un contexte de demande saine, selon un analyste d'Oppenheimer
** Neuf analystes sur 17 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et huit comme un "maintien"; leur PT médian est de 200 $ - données compilées par LSEG
** En tenant compte du mouvement de la séance, JKHY a baissé de 1 % au cours des 12 derniers mois
