J.P Morgan table sur la renaissance de l'acier en Europe
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:41
Elle poursuit en signalant que le quatrième trimestre 2025 a marqué un creux du cycle des bénéfices pour l'ensemble des producteurs d'aciers au carbone et inoxydables.
L'entrée en vigueur des nouveaux quotas (juillet 2026) et du CBAM* (janvier 2026) agira comme un multiplicateur de marge. Le prix du carbone (EUA) ayant franchi les 88 euros/tonne en ce début d'année 2026 renforce l'avantage compétitif des producteurs locaux à faible émission.
* NDLR : la CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism = Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières) est un instrument règlementaire européen qui vise à soumettre les produits importés dans le territoire douanier de l'Union Européenne à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits.
Sous réserve de l'approbation du Parlement européen, J.P Morgan prévoit que le nouveau système de l'UE sera effectif au 1er juillet 2026 et qu'il devrait déclencher un cycle de restockage massif d'acier d'origine européenne dès le premier semestre.
Le retrait de 18 millions de tonnes d'importations sans droits de douane soutient déjà une hausse significative des prix. La banque américaine anticipe "un prix de la bobine laminée à chaud à 700 EUR/tonne au quatrième trimestre 2026 (soit environ 10% au-dessus du prix spot), avec un potentiel de hausse réaliste puisque les producteurs européens verrouillent déjà des contrats à 700 EUR/tonne pour le second trimestre".
" Si les prix de l'acier américain seront bien soutenus par les tarifs douaniers de 50%, nous anticipons une accélération plus forte des prix en Europe. Par conséquent, le "delta" sur les spreads (marge opérationnelle) sera supérieur pour l'acier européen", explique, par ailleurs, J.P Morgan.
Surpondérer sur ArcelorMittal et Aperam
J.P.Morgan maintient sa recommandation surpondérer sur ArcelorMittal (que la banque considère comme sa valeur favorite) avec un objectif de cours rehaussé de 45 à 52,50 EUR. La banque américaine précise que "les propositions de la Commission européenne concernant les mesures de sauvegarde sur l'acier (qui prévoient une réduction des quotas d'importation de plus de 40% et une augmentation du taux de droit de douane hors quota à 50% contre 25% précédemment) couplées à l'activation du CBAM changeront la donne pour les producteurs d'acier européens.
Le banque de renom basé à New York se montre optimiste pour l'avenir du secteur : "Nous anticipons un rétablissement de la capacité des sidérurgistes européens à imposer leurs prix, ce qui devrait générer une forte croissance des bénéfices à l'horizon 2026/2027".
En outre, la banque souligne qu'"au-delà de la croissance des bénéfices, le soutien politique tangible de l'UE et le renforcement du protectionnisme peuvent favoriser une expansion des multiples de valorisation des fonds propres". Elle apprécie l'exposition forte (et liquide) d'ArcelorMittal à la hausse des prix des bobines laminées à chaud en Europe. J.P. Morgan juge sa valorisation actuelle bon marché, avec un multiple VE/EBITDA estimé à environ 5x pour 2026 et 4x pour 2027.
Par ailleurs, la banque américaine a relevé sa recommandation de neutre à surpondérer sur Aperam avec un objectif de cours rehaussé de 35 à 41,20 EUR. Pour justifier sa décision, elle estime "qu'un rebond économique en Europe en 2026 entraînera une amélioration significative des résultats du producteur d'acier inoxydable sur la période 2026/2027". Elle anticipe une croissance de l'Ebitda de 55% en 2026 et 100% en 2027.
"Ce groupe conserve une forte exposition aux marchés finaux européens", indique t-elle en rappelant qu'environ 60% du chiffre d'affaires d'Aperam est réalisé en Europe contre environ 30% aux Etats-Unis et près de 10% en Asie.
Neutre sur ThyssenKrupp et SSAB
En revanche, J.P. Morgan est moins optimiste concernant ThyssenKrupp. La banque restant à neutre sur le titre du groupe sidérurgique allemand avec un objectif de cours rehaussé de 7,60 à 11,10 EUR. "Notre recommandation reflète un profil risque/rendement plus équilibré sur un horizon de 6 à 12 mois. Nous ne percevons pas encore de preuves tangibles d'une amélioration décisive des indicateurs clés de performance (KPI) financiers de ThyssenKrupp, en particulier concernant le flux de trésorerie (cash flow), la rentabilité du capital investi (ROCE), ainsi que les progrès vers les objectifs d'un ROCE de 4 à 6% au niveau du groupe et d'un flux de trésorerie disponible (FCF) positif.
De surcroît, J.P. Morgan est passé de surpondérer à neutre sur SSAB avec une cible abaissé de 78 à 74 SEK. "Plus de 50% de l'Ebitda estimé pour 2026/2027 provient des États-Unis, ce qui confère au groupe sidérurgique suédois la plus forte sensibilité aux écarts de prix ( spreads ) sur les tôles fortes américaines. Or, nous prévoyons une contraction de ces spreads aux États-Unis en 2026 par rapport à 2025", explique le géant américain du secteur bancaire".
Valeurs associées
|47,060 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,60%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/01/2026 à 14:41:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
TotalEnergies a annoncé jeudi la reprise complète de l’ensemble des activités du projet à 20 milliards de dollars (16,72 milliards d'euros) d'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique, interrompu il y a bientôt cinq ans après une attaque meurtrière menée ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert jeudi en ordre dispersé, les investisseurs analysant les résultats des géants de la "tech", qui ont fait état d'une nouvelle hausse des dépenses liées à l'IA, et les perspectives en matière de politique monétaire américaine. Dans ... Lire la suite
-
L'ex-PDG du distributeur français Casino Jean-Charles Naouri a été condamné jeudi à quatre ans d'emprisonnement, dont un an ferme aménageable à domicile sous surveillance électronique, pour corruption privée active et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses. ... Lire la suite
-
Face aux menaces d'intervention militaire américaine et aux sanctions adoptées jeudi par l'UE, l'Iran, qui a maté dans le sang la contestation populaire intérieure, se dit prêt à une "riposte écrasante" à l'extérieur. L'Union européenne, qui doit décider jeudi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer