J.P. Morgan relève la recommandation sur Biogen à « surpondérer » ; le cours de l'action progresse

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12 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Biogen

BIIB.O progresse de près de 2% à 230,35 dollars avant l'ouverture du marché

** J.P. Morgan relève sa recommandation sur le titre de "neutre" à "surpondérer"; il relève également son objectif de cours de 210 à 300 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse d’environ 33% par rapport au dernier cours de clôture de vendredi

** La société de courtage identifie plusieurs catalyseurs clés pour 2027, notamment le felzartamab pour le traitement du rejet médié par les anticorps (AMR) dans le cadre des transplantations d’organes, ce qui représente une opportunité de marché potentielle de plus de 2 milliards de dollars

** "Nous considérons BIIB comme l’une des valeurs les plus attractives à détenir à l’horizon 2027, car la société ne se limite plus uniquement au Leqembi", (le traitement contre la maladie d’Alzheimer)

** 38 analystes recommandent en moyenne d’"acheter" le titre; le cours cible médian est de 242 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait progressé de 28,25% depuis le début de l'année