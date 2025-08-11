J.P.Morgan réduit les prévisions de prix pour EOG Resources en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** J.P.Morgan réduit le prix de vente du producteur de pétrole et de gaz EOG Resources EOG.N à 132 $, contre 142 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 13,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La réduction du PT est due à la baisse des hypothèses de prix des matières premières, selon la société de courtage

** EOG continue à bien exécuter, avec de nouvelles opportunités de forage et d'évaluation qui pourraient étendre sa base de ressources aux États-Unis et à l'international

** "Une préoccupation persistante a été la profondeur des stocks et le défi de la fonte des glaçons auquel est confrontée l'industrie américaine du schiste, de sorte qu'une expansion réussie des ressources - en particulier dans l'Utica et le Dorado - est essentielle pour les actions" - JPM

** Les courtiers ajoutent que le marché a généralement apprécié la force de l'exécution d'EOG, comme en témoigne le multiple de la prime

** 18 courtiers sur 31 évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 13 à "conserver"; le PT médian est de 140 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions EOG ont baissé de 5,1 % depuis le début de l'année