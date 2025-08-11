 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
J.P.Morgan réduit les prévisions de prix pour EOG Resources en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** J.P.Morgan réduit le prix de vente du producteur de pétrole et de gaz EOG Resources EOG.N à 132 $, contre 142 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 13,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La réduction du PT est due à la baisse des hypothèses de prix des matières premières, selon la société de courtage

** EOG continue à bien exécuter, avec de nouvelles opportunités de forage et d'évaluation qui pourraient étendre sa base de ressources aux États-Unis et à l'international

** "Une préoccupation persistante a été la profondeur des stocks et le défi de la fonte des glaçons auquel est confrontée l'industrie américaine du schiste, de sorte qu'une expansion réussie des ressources - en particulier dans l'Utica et le Dorado - est essentielle pour les actions" - JPM

** Les courtiers ajoutent que le marché a généralement apprécié la force de l'exécution d'EOG, comme en témoigne le multiple de la prime

** 18 courtiers sur 31 évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 13 à "conserver"; le PT médian est de 140 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions EOG ont baissé de 5,1 % depuis le début de l'année

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

EOG RESOURCES
117,500 USD NYSE +1,11%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,83 USD Ice Europ +0,77%
Pétrole WTI
64,15 USD Ice Europ +1,25%
