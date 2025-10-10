 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 052,21
-1,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA prévoit une croissance moyenne de 3,6% des services aéronautiques au cours des 20 prochaines années, ce qui devrait permettre de créer des emplois pour 2,35 millions de pilotes, de mécaniciens et autres salariés du transport aérien, dans un contexte demande croissante dans le secteur.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VK114

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

AIRBUS
204,650 EUR Euronext Paris -0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 09/10/2025
    Top 5 IA du 09/10/2025
    information fournie par Libertify 10.10.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alten , Boeing , Michelin , Spie , Valeo . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Cédric Jubillar au procès du meurtre de son épouse Delphine, le 23 septembre 2025 à la cour d'assises du Tarn, à Albi ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Cédric Jubillar sur le gril vendredi, après des témoignages accablants
    information fournie par AFP 10.10.2025 03:52 

    Journée cruciale vendredi au procès de Cédric Jubillar. L'interrogatoire très attendu de l'accusé soumis, sans vaciller, cette semaine au rouleau compresseur de témoignages incriminants, constitue pour l'accusation une des dernières chances d'obtenir des aveux. ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron à Paris le 9 octobre ( POOL / Thomas SAMSON )
    Lecornu, Borloo, un autre: Macron va mettre fin au suspense pour Matignon
    information fournie par AFP 10.10.2025 03:51 

    Reconduction de Sébastien Lecornu ou nomination d'un nouveau locataire à Matignon ? Emmanuel Macron doit mettre fin vendredi à cinq jours de suspense et tenter une nouvelle fois de désamorcer une crise politique qui ne cesse de s'aggraver. Le chef de l'Etat a promis ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    La suite logicielle de productivité de Microsoft se rétablit après une panne
    information fournie par Reuters 10.10.2025 00:07 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration de Microsoft sur la santé du service) Microsoft MSFT.O ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank