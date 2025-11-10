J.P. Morgan met en garde contre l'essoufflement de la reprise des investisseurs particuliers après une période record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs particuliers réduisent leurs paris risqués après la plus longue période de hausse de ces dernières années, ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note, marquant un changement de sentiment qui pourrait saper l'élan des actions américaines en plein essor.

La lecture de la société de courtage de vendredi a montré une baisse des paris haussiers sur les options, avec des volumes d'options d'achat en baisse par rapport aux options de vente, après environ 140 jours d'optimisme des investisseurs particuliers, la période la plus longue en quatre ans de suivi de ces données.

Les options d'achat indiquent généralement que l'on s'attend à ce que les prix augmentent, tandis que les options de vente reflètent un point de vue baissier.

Ce recul montre que les inquiétudes suscitées par les valorisations exagérées , l'arrêt prolongé du gouvernement et l'incertitude quant aux réductions des taux d'intérêt ont érodé le sentiment des investisseurs individuels.

L'appétit pour le risque des particuliers sert souvent de baromètre pour la confiance générale, en particulier dans les secteurs dynamiques. Autrefois considérés comme un phénomène de mode, les investisseurs particuliers ont contribué à atténuer les baisses ces dernières années, en considérant les creux du marché comme des opportunités d'achat.

Selon une note de Vanda Research datant du mois dernier, les investisseurs particuliers ont toujours considéré les replis du marché comme des occasions d'augmenter leur exposition . Ce filet de sécurité pourrait toutefois être en train de s'effriter.

LES ACTIONS TMT SONT LES PLUS TOUCHÉES

L'indicateur de confiance des particuliers de J.P. Morgan a également baissé, le recul étant le plus prononcé dans les actions des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications.

La société de courtage a déclaré que les fonds spéculatifs ayant des positions courtes pourraient en bénéficier, mais que les stratégies long/short sur les actions pourraient en souffrir.

La semaine dernière, Robinhood Markets HOOD.O , une société de courtage en ligne appréciée des traders, a publié des résultats supérieurs aux attentes . Son directeur financier, Jason Warnick, a déclaré que les clients restaient attirés par les titres à forte croissance, mais qu'ils "continuaient à rester prudents".