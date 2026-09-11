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J.P. Morgan estime qu'Atmos Energy est surévaluée et abaisse sa recommandation à « neutre »
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 12:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** J.P. Morgan abaisse la note du fournisseur de gaz naturel Atmos Energy ATO.N de « surpondérer » à « neutre » et réduit son objectif de cours pour décembre 2027 de 198 dollars à 180 dollars

** Le titre s'échange à un volume modéré à 165 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage estime que le titre affiche une prime de 8% par rapport à ses pairs, compte tenu des estimations de bénéfices pour 2028; l’absence de croissance tirée par l’IA devrait également limiter le potentiel de hausse

** ATO se négocie à 18,3 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois, soit un niveau supérieur à la médiane du secteur de 15,5 — données compilées par LSEG

** Selon JPM, le dépassement des attentes trimestrielles et la révision à la hausse des prévisions, la surperformance du pipeline et du stockage, ainsi que la mise en œuvre fiable de la réglementation au Texas devraient soutenir une croissance du BPA égale ou supérieure à la moyenne tout au long de la décennie

** Sur 14 courtiers, 3 attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, tandis que 11 recommandent de « conserver »; leur objectif de cours médian s’établit à 187 dollars — données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait reculé de 1,7% depuis le début de l’année

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