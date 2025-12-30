 Aller au contenu principal
J.P. Morgan dépasse les 10% du capital de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 12:45

La société J.P. Morgan Chase a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 22 décembre 2025, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de la société DBV Technologies et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 20 961 972 actions DBV Technologies représentant autant de droits de vote, soit 10,44% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions DBV Technologies détenues par assimilation.

Valeurs associées

DBV TECHNOLOGIES
3,2850 EUR Euronext Paris -0,61%
