J.P. Morgan AM étoffe sa gamme d'ETF durables avec JPAW

(Zonebourse.com) - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) a annoncé la finalisation d'une fusion UCITS ayant permis de convertir son fonds JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Paris Aligned en ETF. Le fonds a été fusionné avec l'ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active (JPAW), qui démarre ainsi avec 1,6 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Géré par Piera Elisa Grassi, responsable de la gestion mondiale et internationale Research Enhanced Index (REI), aux côtés de Sebastian Wiseman, Winnie Cheung et Nicholas Farserotu, JPAW affiche un objectif de frais courants (TER) de 0,25%. Sa stratégie s'appuie sur l'indice Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR et combine une approche ESG thématique avec les travaux d'une équipe mondiale d'environ 80 analystes fondamentaux couvrant plus de 2 500 entreprises.

L'ETF vise à surperformer son indice de référence sur le long terme tout en restant aligné sur les objectifs de l'Accord de Paris. Pour y parvenir, il met en oeuvre une approche de gestion indicielle améliorée ("enhanced index"), conçue pour conserver un profil proche de celui de l'indice tout en générant de la valeur ajoutée grâce à la recherche fondamentale. La sélection des titres privilégie les entreprises présentant le plus fort potentiel de surperformance et sous-pondère celles considérées comme les plus chèrement valorisées.

Selon JPMAM, cette approche est encadrée par un processus rigoureux de construction de portefeuille et de contrôle des risques visant à limiter les expositions non souhaitées aux facteurs de marché, aux secteurs ou au bêta, tout en maintenant une trajectoire de décarbonation conforme aux objectifs de l'Accord de Paris.

Cette opération vient renforcer la gamme d'ETF Paris Aligned de la société, qui comprend déjà les fonds JSEG, JSEU, JSEE et JSEM. Pour les investisseurs, le passage au format ETF pourrait également se traduire par des frais plus compétitifs.

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