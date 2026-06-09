J.M. Smucker prévoit un bénéfice annuel en hausse grâce à la hausse des prix du café et à la tendance à manger à la maison

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J.M. Smucker, le fabricant du café Folgers, a annoncé mardi des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes de Wall Street, la demande soutenue et la hausse des prix, notamment du café, ayant contribué à un résultat supérieur aux prévisions au quatrième trimestre.

L'action de la société a progressé de 3% en pré-ouverture.

Smucker a bénéficié du fait que les consommateurs soucieux de leur budget ont choisi de moins manger au restaurant et de préparer davantage de repas et de café à la maison, ce qui a permis d'augmenter de 12% les ventes trimestrielles de son segment de café au détail aux États-Unis par rapport à l'année dernière, aidées par une hausse des prix de 21 points de pourcentage.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires net trimestriel global avait bénéficié d'une hausse de 10 points de pourcentage des prix, qui a compensé une baisse de 4 points de pourcentage des volumes.

Elle prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 9,75 et 10,25 dollars par action, dont la valeur médiane est supérieure à l'estimation moyenne des analystes de 9,79 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le fabricant de produits alimentaires emballés a déclaré qu'il continuait à faire face à un “environnement externe dynamique et en constante évolution, notamment en raison des changements géopolitiques, économiques et politiques”, ainsi qu'à l'évolution des comportements des consommateurs.

Outre la faiblesse des dépenses, les consommateurs se tournent également vers des marques de distributeur moins chères et des options alimentaires plus saines, une tendance accélérée par l'adoption rapide des médicaments amaigrissants à base de GLP-1.

Cette tendance était évidente dans les prévisions de chiffre d'affaires annuel de Smucker's, qui s'attend à une baisse de 3% à 4%. Les analystes s'attendaient à ce que le chiffre d'affaires annuel augmente d'environ 1% pour atteindre 9,10 milliards de dollars.

Par ailleurs, les s de chiffre d'affaires net du fabricant de beurre de cacahuète Jif pour le trimestre clos le 30 avril ont augmenté d'environ 6% par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 2,27 milliards de dollars, soit un peu plus que l'estimation moyenne des analystes de 2,26 milliards de dollars.

La société a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 2 ,77 dollars par action, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 2,64 dollars par action.

Lundi, le fabricant de produits alimentaires emballés Campbell's CPB.O a réaffirmé ses prévisions annuelles, après les avoir revues à la baisse plus tôt cette année, et a signalé une pression supplémentaire sur les consommateurs, la flambée des prix du carburant due à la guerre pesant sur le moral des consommateurs.