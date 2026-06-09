J.M. Smucker prévoit un bénéfice annuel en hausse grâce à la baisse des coûts du café ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte; commentaire du directeur général au paragraphe 5 )

Le fabricant de produits alimentaires emballés J.M. Smucker a annoncé mardi des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes de Wall Street, misant sur la baisse des coûts du café et la demande soutenue pour ses sandwichs Uncrustables et ses beignets Hostess, ce qui a fait grimper le cours de l’action de 12 % en début de séance.

La société a bénéficié du fait que les consommateurs soucieux de leur budget ont choisi de moins manger à l'extérieur et ont opté pour davantage de produits de base prêts à consommer et de café à la maison, ainsi que d'une forte demande dans sa catégorie d'aliments pour animaux de compagnie.

Elle prévoit pour l'exercice 2027 un bénéfice ajusté compris entre 9,75 et 10,25 dollars par action, dont la valeur médiane est supérieure à l'estimation moyenne des analystes de 9,79 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les prix du café commencent àbaisser après avoir connu une forte hausse ces dernières années en raison de l'augmentation des coûts du café vert et des droits de douane , ce qui a incité le fabricant de Folgers à réduire ses prix et à sacrifier la croissance de son chiffre d'affaires pour rétablir ses marges.

“La baisse des prix du café vert devrait peser sur le chiffre d'affaires net, mais favoriser les marges”, a déclaré le directeur général Mark Smucker.

La société prévoit une augmentation de la marge brute ajustée d’environ 300 points de base, pour atteindre environ 38 % sur l’ensemble de l’année, grâce à la baisse des coûts des matières premières, à la réduction de la pression douanière et à des mesures de réduction des coûts.

Ces perspectives optimistes font suite à des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes, avec un bénéfice ajusté de 2,77 dollars par action dépassant les estimations de 2,64 dollars, tandis que le chiffre d'affaires net a augmenté d'environ 6 % pour atteindre 2,27 milliards de dollars, soit un peu plus que prévu.

Smucker a souligné la sensibilité des consommateurs aux prix et un environnement externe “dynamique et en constante évolution”, notamment les tensions géopolitiques, qui devraient limiter la croissance des volumes.

Elle prévoit une baisse de 3 % à 4 % de son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2027, alors que les analystes tablent sur une croissance de près de 1 %.

La société a noté qu'environ deux tiers de son portefeuille gagnent ou maintiennent leur part de marché en dollars, même si les consommateurs se tournent vers les marques de distributeur et les produits plus sains, une tendance en partie alimentée par l'utilisation croissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1.