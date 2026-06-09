J.M. Smucker en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels et publié des prévisions de bénéfices annuels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

9 juin - ** Les actions de J.M. Smucker SJM.N , fabricant des Uncrustables, ont grimpé de jusqu'à 12,6 % pour atteindre 114,57 $ ** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis novembre 2008, si les gains se maintiennent ** La société affiche un BPA ajusté de 2,77 $ pour le quatrième trimestre , supérieur aux estimations de 2,64 $; elle prévoit un bénéfice annuel compris entre 9,75 $ et 10,25 $, largement supérieur aux estimations de 9,79 - données compilées par LSEG

** La hausse des prix, notamment du café, ainsi que la baisse des intérêts sur la dette, ont contribué à compenser la hausse des coûts des matières premières

** Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre a augmenté de 6 % pour atteindre 2,27 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations de 2,26 milliards de dollars

** Toutefois, le chiffre d'affaires annuel devrait reculer de 3 % à 4 %, contre une hausse attendue de 0,7 %

** La société indique qu'elle continue d'opérer dans un environnement externe dynamique et en constante évolution, marqué par des changements géopolitiques, macroéconomiques et politiques, ainsi que par des modifications du comportement des consommateurs

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 4 % depuis le début de l'année