J&J: résultats positifs d'une étude de phase 2/3

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé les résultats positifs de l'étude de phase 2/3 Vibrance-MG portant sur le nipocalimab chez des adolescents (âgés de 12 à 17 ans) positifs aux anti-AChRa et atteints de myasthénie grave généralisée (MGG).



Les participants à l'étude qui ont été traités par le nipocalimab plus le traitement standard (SOC) ont obtenu un contrôle soutenu de la maladie, mesuré par le critère principal de réduction des immunoglobulines G (IgG) par rapport au niveau de base sur 24 semaines, et les critères secondaires d'amélioration des scores MG-ADLb et QMGc.



Ces données de phase 2/3 feront l'objet d'une présentation orale (résumé #MG100) lors de la session scientifique de la Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA) dans le cadre du congrès annuel de l'American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine (AANEM), au cours duquel Johnson & Johnson présentera 25 résumés.



' Les résultats montrent une réduction significative des IgG d'environ 70 % chez les adolescents et un bénéfice clinique cohérent avec l'étude Vivacity-MG3 chez les adultes ', a déclaré Jonathan Strober, M.D., directeur des services cliniques de neurologie infantile et directeur de la clinique des dystrophies musculaires à l'UCSF Benioff Children's Hospital. '







