OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 086,50
+0,09%
Indices
Chiffres-clés

J&J relève son objectif de C.A. pour 2025, mais le 3ème trimestre déçoit un peu
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 14:22

Johnson & Johnson a annoncé mardi avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires pour 2025 en dépit de revenus ressortis légèrement inférieurs aux attentes sur le troisième trimestre, une déception qui conduisait le titre à reculer en cotations avant-Bourse.

Le groupe pharmaceutique américain a fait état d'un bénéfice net de 5,15 milliards de dollars pour la période allant de juillet à septembre, à comparer avec un profit de 2,7 milliards de dollars sur la même période de l'exercice 2024.

Sur une base ajustée, son bénéfice par action (BPA) ressort à 2,80 dollars, au-delà du consensus de 2,56 dollars.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 7% à 24 milliards de dollars, là où le marché anticipait pas loin de 24,1 milliards.

Le groupe basé dans le New Jersey, qui a annoncé son intention de céder ses métiers orthopédiques afin de se concentrer sur l'oncologie, l'immunologie, les neurosciences, les maladies cardiovasculaires, la chirurgie et la vue, a revu à la hausse son objectif de C.A. annuel, désormais attendu entre 93,5 et 93,9 milliards de dollars contre 93,2-93,6 milliards auparavant.

S'il se dit à l'aube d'une nouvelle phase d'accélération de sa croissance avec son profil recentré, J&J a toutefois maintenu sa prévision d'un BPA allant de 10,8 à 10,9 dollars pour l'ensemble de l'exercice.

Le titre cédait 0,7% mardi matin dans les transactions électroniques, à un peu plus d'une heure de l'ouverture de Wall Street.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
191,200 USD NYSE +0,21%
