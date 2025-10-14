 Aller au contenu principal
J&J relève ses prévisions annuelles, va scinder son activité orthopédique
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 13:19

Une bannière Johnson & Johnson est affichée sur la façade de la Bourse de New York (NYSE)

Johnson & Johnson (J&J) a relevé mardi ses prévisions de ventes pour 2025, après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, tout en annonçant son intention de scinder son activité orthopédique en une entité indépendante.

Le conglomérat de la santé s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 93,5 milliards et 93,9 milliards de dollars (80,93 milliards et 81,28 milliards d'euros), soit environ 300 millions de dollars de plus que sa prévision précédente. Cet objectif est également au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 93,4 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

J&J a par ailleurs déclaré son intention de scinder son activité orthopédique en une société indépendante baptisée DePuy Synthes dans les 18 à 24 mois à venir, ce qui constituerait sa deuxième scission majeure depuis 2023.

L'unité orthopédique de J&J, qui fabrique des implants de hanche, de genou et d'épaule, des instruments chirurgicaux et d'autres produits, a généré environ 9,2 milliards de dollars l'année dernière, soit environ 10% du chiffre d'affaires total.

La société a déclaré prévoir de se concentrer sur des domaines à forte croissance et à marge élevée dans le cadre de ses plans de séparation, tels que l'oncologie, l'immunologie, les neurosciences, la chirurgie, les soins de la vue et les soins cardiovasculaires.

Joe Wolk, directeur financier de J&J, a déclaré que l'entreprise explorait plusieurs voies pour la séparation, en se concentrant principalement sur une scission en franchise d'impôt, mais qu'elle restait ouverte à d'autres options.

Bien que l'activité orthopédique soit rentable, Joe Wolk a déclaré que J&J pensait que la prochaine phase d'innovation dans le domaine de l'orthopédie était "hors de notre portée et probablement entre de meilleures mains ailleurs."

L'action du géant de la santé basé dans le New Jersey gagnait près de 2% dans les échanges avant-Bourse.

Au troisième trimestre, les ventes de 23,99 milliards de dollars ont dépassé les attentes de Wall Street qui tablaient sur 23,75 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le fabricant de médicaments et d'appareils médicaux a affiché un bénéfice ajusté de 2,80 dollars par action au trimestre clos le 30 septembre, contre 2,76 dollars attendus par les analystes.

Les ventes de produits pharmaceutiques de la société ont augmenté de 6,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 15,56 milliards de dollars, dépassant légèrement les estimations des analystes (15,42 milliards de dollars).

(Rédigé par Patrick Wingrove à New York et Mrinalika Roy à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

