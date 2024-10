Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: objectifs de BPA abaissés pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 13:47









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson (J&J) déclare anticiper désormais un BPA ajusté entre 9,88 et 9,98 dollars pour l'ensemble de l'exercice en cours, contre une fourchette-cible précédente qui allait de 9,97 à 10,07 dollars, du fait des coûts associés à l'acquisition de V-Wave.



Le groupe de santé explique que ces coûts ont plus que compensé l'amélioration de la performance et l'effet de l'acquisition de V-Wave, qui le conduisent à rehausser de 0,2 point sa fourchette-cible de croissance des ventes opérationnelles ajustées à entre 5,7 et 6,2%.



Johnson & Johnson publie un BPA ajusté en baisse de 9% à 2,42 dollars au titre du troisième trimestre 2024, pour des revenus en croissance de 5,2% à 22,5 milliards (+5,4% en croissance opérationnelle ajustée).





